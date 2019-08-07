"أريد أن أنام".. أحدث إصدارات "الساقي"

صدر حديثًا عن دار الساقي للنشر والتوزيع في بيروت كتاب "أريد أن أنام"، للمؤلفة هارييت جريفي، والتي يقدم حلول عملية وسهلة تساعد على النوم بشكل جيد.



يركز الكتاب على الساعات الأربعة والعشرين في اليوم، وكيفية تأثير ما نفعله خلال استيقاظنا في نومنا ليلًا، وذلك بحلول عملية وسهلة، ستكون إمكانات الحصول على ليلة سعيدة في متناول يدك قريبًا، سواء كنت تعاني مشكلة عرضية أم طويلة الأمد.



هارييت جريفي، صحافية وكاتبة بريطانية لها كتب عدة في موضوع الصحة، تكتب نشرات إذاعية منتظمة عن الصحة والقضايا المتعلقة بها.



يأتي ذلك ضمن إصدارات الدار التي تسعى لنشرها في كافة الدول من خلال المشاركة في المعارض الدولية والمحلية.