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سياسي

"القومي لحقوق الإنسان" يكشف ملامح التقرير السنوي للمجلس

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:09 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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يعكف المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الانتهاء من التقرير السنوى لعام 2018 - 2019، والذي يتضمن دور المجلس حول كافة الأحداث الواقعة خلال العام، وما قام به من أنشطة وفعاليات وزيارات ميدانية.

وأوضح عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير يتم إعداده بطرق محددة، وهي تجميع البيانات والأنشطة التي قام بها المجلس ثم صياغاتها وكتابتها ضمن فصول أساسية في التقرير، وأخيرا مرحلة المراجعة النهائية لما تضمنه التقرير من موضوعات.

وأضاف "شكر" لـ"الدستور"، أن الصورة العامة للتقرير النهائي لم تتضح بعد حتى الآن ولكنه يتضمن ملامح أساسية منها عرض نشاط المجلس من خلال الجولات الميدانية التي قام بها وزيارات السجون والاقسام الشرطية، وكذلك نشاط المجلس حول اسبوع حقوق الإنسان والذي قام به في محافظات عدة قام المجلس بتقسيمها على مراحل عدة، منها محافظات الدلتا ومحافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي وقام المجلس بتشكيل بعثات لنشر ثقافه حقوق الإنسان في المحافظات.

وأشار إلى أن التقرير يتضمن جزء خاص بالفصل التشريعي لدور المجلس واراءه التشريعية حول قوانين التي ابدي فيها المجلس رأيه القانوني نحوها، بالإضافة إلى إعداد فصل خاص بالشكاوى التي تلاقها المجلس على مدار العام والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وكذلك المشاكل التى تواجه تطبيق حالة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من التقرير خلال شهر نوفمبر المقبل.

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