دنيا عبد العزيز: دوري في مسلسل "قيد عائلي" صدم الجمهور

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز، إن تجسيد الشر من خلال شخصية "هالة" في مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض قبل شهر رمضان الماضي، صدم الجمهور.



وأضاف دنيا عبد العزيز - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إن الجمهور لم يصدق الدور وأغلب التعليقات بينت أن الناس مصدومة، مشيرة إلى تحمسها كثيرا لتقديم دور مختلف وجديد يحدث صدمة للجمهور وفي الوقت نفسه يكون هناك حالة تعاطف معها.



وأشارت إلى أن أكثر ما جذبها - بالفعل للدور - هو كونها شخصية مركبة ومليئة بالعقد النفسية بسبب مرضها ويزداد الأمر بعد أن تعلم أنها لا يمكن أن تنجب، فتقرر أن تخطط لأذية من حولها وذلك لكي تخطف الأنظار.



ولفتت إلى أنها جهزت للشخصية من خلال مذاكرتها جيدا وقراءتها والإلمام بكافة تفاصيلها، كما كانت هناك جلسات عمل وبروفات من أجل طريقة ادائها وحركاتها وحتى طريقة المشي، مشيرة إلى انها سعت لتقديمها بشكل طبيعي وغير مبالغ، وفي الوقت نفسه هي فتاة أنيقة وجميلة.



وأكدت حرصها على أن تكون متنوعة وتقدم شخصيات مختلفة طوال الوقت، وقالت إن الممثل لا يجب أن يسير على نمط واحد دائما.