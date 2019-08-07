"مطروح" تقرر إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتقييم أسعار الأراضي

قرر محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتقييم أسعار الأراضى بمدينة مرسى مطروح وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك وفقا لشرائح المناطق وليس لكل حالة على حدة مع مراعاةً البُعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار للمواطنين.



وأوضح المحافظ - في بيان - أن قرار تشكيل اللجنة جاء في إطار الضوابط والشروط القانونية المسموح بها، ومراعاةً لمبررات تظلمات المواطنين على تقييمات الأسعار خلال الفترة الماضية.



ووجه المحافظ بسرعة تشكيل اللجنة الفنية من جميع الجهات المختصة والانتهاء منها غدا مع إعادة تقييم الأسعار وفقا للشرائح المحددة لكل منطقة وليس لكل حالة، على أن تكون لجنة بت نهائية لتقييم الأسعار، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.