مان سيتي يقتنص كوريا لاعب سبروتنج لشبونه

قال نادي سبورتنج لشبونة، اليوم الأربعاء، إن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقد مع الجناح فليكس كوريا البالغ من العمر 18 عاما.



ولم يكشف النادي البرتغالي عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 3.2 مليون جنيه استرليني إضافة إلى مثلها في صورة مكافآت أخرى.



وقال النادي في بيان "يعلن نادي سبورتنج لشبونة عن التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال فليكس كوريا".



ولم يخض كوريا أي مباراة مع منتخب البرتغال الأول لكنه لعب مباريات عديدة مع فئات الشباب وسجل هدفين وصنع مثلهما مع فريق تحت 19 عاما. وشارك مع منتخب البرتغال في بطولة أوروبا تحت 19 عاما الشهر الماضي ليساعد الفريق على بلوغ النهائي قبل أن يخسر أمام الجارة إسبانيا.