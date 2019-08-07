الهدوء يسيطر على الدولار خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار هدوءًا نسبيًا خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري، وتراجع الدولار أكثر من جنيه واحد و30 قرشًا منذ بداية العام الحالي.



وطبقا لآخر تحديث، فقد استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع، في حين ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولى قرشا واحدا ليسجل 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.



وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، استقر سعر الدولار ليسجل 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 16.48 للشراء، و16.58 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.



ومن ناحية أخري، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءًا، حيث بلغ 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.



وقال مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري: "إن الريال السعودي متوفر في جميع فروع البنك على مستوى الجمهورية سواء لعملاء البنك أو غير العملاء، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الطلب على الريال نظرا للإقبال على تغيير العملة بمناسبة أداء مناسك الحج".



وأضاف أن العميل الذي يرغب في الحصول على الريال السعودي عليه تقديم صورة من تأشيرة السفر وتذكرة الطيران للاطلاع عليها، كما يمكن لعميل البنك الحصول على 5 آلاف ريال سعودي، ولغير العملاء 2000 ريال فقط.