المشدد 5 سنوات لقهوجي متهم بخطف طفل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة قهوجي بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة خطف طفل لمساومة أسرته، وطلب فدية مالية، من والد الضحية في السلام.



كشفت تحقيقات النيابة العامة، اشتراك المتهم جمال.غ قهوجي مع آخر، يدعي طارق.ع عاطل، بخطف طفل" مروان. ف 7 سنوات بطريق الإكراه الواقع عليه، بجذبه نحوه وأدخله لتوك توك، واحتجزه بمحل إقامته شقيقة المتهم، واتصل بوالد الطفل، لطلب مبلغ مالي 80 الف جنيه.



وكان قسم شرطة السلام، تلقي بلاغا من والد الطفل أن نجله تم خطفه من أمام منزله وأن أحد الأشخاص المجهولين، اتصل به ليطلب مبلغ مالي مقابل تحرير ابنه، وهددت بقتل الطفل في حالة إخطار الشرطة، وبعمل التحريات اللازمة، وكشف كاميرات المراقبة تبين أن المتهم قهوجي، ويقيم في شارع المجني عليه، وتم التوصل للمتهم، وإلقاء القبض عليه داخل مسكنه، واعترف بمكان تواجد الطفل، وأن صديقه ساعده على خطف الطفل واتفقا فيما بينهما تقسيم المبلغ المالي، وذلك بعد علمه أن والد الطفل قام بيبع منزل والده ولديه مبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.