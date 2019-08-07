المشدد 7 سنوات لمسجل بتهمة السرقة بالإكراه في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة السرقة بالإكراه في المرج.



كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم خيري.م الشهير بزيكا، مسجل خطر، سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه أثناء محاولة سرقة ربة منزل، واستغل وجود المجني عليها برفقة طفلها، وقام بإشهار سلاح أبيض بحوزته "مطواة"، مهددها بأخذ متعلقاتها الشخصية، وهاتف محمول، وفؤجي بمرور قوات الشرطة.



تعود تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة المرج، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، وتبين وجود سيدة برفقة ابنها وبمجرد رؤية المتهم لسيارة الشرطة حاول الهرب، وتم ضبطه من قبل قوات الأمن.



وبمواجهة المتهم مع المجني عليها اعترف بواقعة السرقة، وأنه تخصص في سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح وتبين أنه مسجل في قضية سلاح، وتحرر المحضر اللازم.