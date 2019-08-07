التموين: زيادة المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ2400

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية - خلال الأسبوعين الماضيين على التوالي - متابعة الأوكازيون الصيفي في مديريات التموين المنتشرة على مستوى المحافظات بتخفيضات تترواح ما بين 5% إلى 60%.



وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص، إن المديريات استقبلت طلبات التراخيص للمحال التجارية والتي بلغت نحو 2400 محل تجاري بنسبة 90% قطاع خاص، و10% من القطاع العام والتعاوني والاستثماري.



وأضاف، أن مديريات التموين مازالت تستقبل طلبات المحال التجارية التي ستشارك في الأوكازيونات الصيفية حتى نهاية الموسم بناءً على التراخيص التي تحصل عليها بالتخفيضات في الأسعار بنسب تراوحت ما بين 5% إلى 60%.