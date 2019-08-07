رئيس بعثة الحج: إعداد بيان يومى شامل عن حالة جميع الحجاج

عقد وزارة الموارد المائية والري رئيس بعثة الحج الرسمية اجتماعًا مع أعضاء البعثات الرسمية من قرعة الداخلية والتضامن والسياحة والصحة والأوقاف، حيث وجه بضرورة التنسيق الكامل بين كل أعضاء البعثة، والعمل على متابعة اللجان الفرعية لبعثة الحجاج المصريين، مشددًا على قيام رئيس كل بعثة فرعية بعمل تقرير يومي عن حالة الحجاج والخروج ببيان موحد عن رئيس البعثة.



وزار رئيس بعثة الحج يرافقه قنصل مصر بجدة حازم رمضان، وزير الحج والعمرة السعودي محمد بنتين، في مكة المكرمة، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بشئون حجاج مصر، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام.



من جهته، أشاد رئيس بعثة الحج المصرية -في بيان اليوم الأربعاء- بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار، مثمنًا دور وزارة الحج والعمرة السعودية، وما تبذله في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، وتم توجيه الشكر إلى أجهزة المملكة على المجهودات المبذولة للخروج بموسم الحج هذا العام في أحسن صورة دون أي مشاكل.



بدوره، قدم محمد بنتين، وزير الحج السعودي، الشكر لأجهزة الحكومة المصرية على التنسيق التام مع السلطات السعودية، مشيرًا إلى أن نصيب مصر من تأشيرات الحج هذا العام هو الأكبر على مستوى كل الدول.



يذكر أن رئيس بعثة الحج قام بزيارة لمقر حجاج القرعة والسياحة والتضامن، وعقد لقاءً تليفزيونيًا لمدة خمس دقائق واستمع إلى أسئلة الصحفيين عن حالة الحجاج، وأوضح الإجراءات التي تقوم بها البعثة للعمل على راحة الحجاج.



كما قام رئيس بعثة الحج بمقابلة بعض الحجاج من كل البعثات ومصافحتهم، واطمأن على أحوالهم الصحية وعن الخدمات التي تقدّم لهم، وقد أثنوا جميعًا على مستوى الخدمة والرعاية الصحية التي تقدم لهم، وحرص على مقابلة كبار السن من الحجاج وأصحاب الأعذار والمرضى، وقام بزيارة إحدى العيادات التي تقدم الرعاية الصحية للحجاج، وكذلك الصيدليات التي تصرف العلاج.



ووجه بضرورة استمرار وجود أفراد بعثة وزارة الأوقاف الدعوية التي تصاحب الحجاج لعقد الندوات والمحاضرات التثقيفية لهم.