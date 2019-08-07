غرفة عمليات بجهاز حماية المستهلك لحل مشكلات المواطنين خلال العيد

أعلن جهاز حماية المستهلك، انه في اطار أداء دوره بالتعاون مع كافة الجهات المعنية جاري انعقاد غرفة عمليات للعمل على سرعة حل شكاوى المستهلكين الواردة للجهاز وسيتم التواصل مع كافة الشاكين على مدار اليوم وغدًا.



وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع الشاكين التي تم استلام شكواهم عن طريق الصفحة الرسمية والاستعجالات الواردة وذلك علي مدار اليوم من قبل محققي الجهاز والشركات المشكو في حقها للعمل على إزالة أسباب الشكاوى الواردة.



وكشف اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن استعدادات الجهاز لعيد الأضحى المبارك، أن هناك تنسيق مع الأجهزة المعنية بتوفير سيارات الضبطية القضائية مقسمة في كافة المناطق التجارية لمراقبة الأسواق.



وأضاف راضي عبد العاطي، أن هناك متابعة الأسواق بصفة يومية، ولكن هناك تكثيف في المناسبات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك منافذ ثابتة في الميادين لتلقي اي شكاوى المواطنين خلال فترة العيد، فضلًا عن توعية المواطنين تأكيدا لاهتمام رئيس الجمهورية والحكومة لحماية المستهلك.