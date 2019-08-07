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عالم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:53 م
جريدة الدستور
ا ش ا
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم أشقاء وفتية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم - أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من محافظة بيت لحم، و4 مقدسيين بينهم فتيان، وحارس المسجد الأقصى مهند إدريس، من محيط مصلى باب الرحمة داخل المسجد، بعد الاعتداء المبرح عليه وإصابته بجروح، واقتاده بحمالة الإسعاف إلى أحد مستشفيات الاحتلال بمدينة القدس.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا من بلدة كوبر في رام الله، وهو شقيق لأسيرين، واثنين من محافظة قلقيلية، كما اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة من أمام حاجز حوارة جنوب نابلس ثلاثة فلسطينين بينهم أسير سابق قضى 12 عامًا.

وفي سياق آخر، ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين- في تقرير اليوم- أن الأسير سلطان أحمد محمود خلوف، 38 عامًا، من بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 21 احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة أن تراجعًا طرأ على الحالة الصحية للأسير خلوف القابع حاليًا في زنازين معتقل "مجدو"، وبات يشتكي حاليًا من آلام حادة في الظهر وأوجاع في الرأس ودوار مستمر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير خلوف بتاريخ 7 يوليو الماضي وجرى تمديد توقيفه، ومن ثم جرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وهو أسير سابق قضى 4 سنوات في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن 6 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية احتجاجًا على اعتقالهم الإداري وهم كل من: حذيفة حلبية، 28 عامًا، من بلدة أبو ديس ومضرب عن الطعام منذ 38 يومًا، وهو أقدم الأسرى المضربين، وأحمد غنام، 42 عامًا، من بلدة دورا في محافظة الخليل مضرب منذ 25 يومًا، والأسير إسماعيل علي، 30 عامًا، من بلدة أبو ديس، يواصل إضرابه لليوم 15 على التوالي، والأسير وجدي العواودة، 20 عامًا، من بلدة دورا، مضرب منذ 10 أيام، والأسير طارق قعدان، 46 عامًا، من بلدة عرابة في جنين ويواصل إضرابه لليوم الثامن، إضافة للأسير سلطان خلوف.

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