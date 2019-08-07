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حوادث

حملات أمنية وتمونية وصحية لضبط الخارجين عن القانون بعدة محافظات

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:51 م
جريدة الدستور
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شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بعدد من المحافظات اليوم الأربعاء، حملات تموينية وأمنية وصحية إلى جانب حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب لضبط الخارجين عن القانون.

ففي المنيا، قال المحافظ إنه تمت إزالة واسترداد 3920 حالة تعد، منها 2511 إزالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 333 ألفا و985 مترا مربعا، و1409 حالات إزالة زراعية على مساحة 81 ألفا و815 فدانا خلال الفترة من 24 يوليو حتى 5 أغسطس الجاري ضمن الموجه الـ 13 من حملات "حق الشعب".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا - خلال حملة أمنية بإشراف مدير الأمن اللواء محمود خليل - من ضبط 57 قضية تموينية متنوعة، و5 قطع سلاح بدون ترخيص، كما تم تنفيذ 1147 حكما قضائيا متنوعا بالإضافة إلى ضبط 3967 مخالفة مرورية متنوعة، فضلا عن إزالة 366 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة، كما تمت إزالة 198 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

كما تمكن فريق البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن 500 جرام، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي أسيوط، قال المحافظ إن حملة إزالة التعديات بالموجة الـ 13 أسفرت عن إزالة 34 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز ساحل سليم واسترداد أراضي بمسطح 2141 مترا مربعا وتسليمها لجهات الولاية.

وفي الأقصر، تمكنت إدارة شرطة المرافق بالمحافظة من تحرير 981 محضر إزالات إدارية، و9 محاضر مخالفة نظافة، و150 محضرا لباعة الجائلين، و28 محضر منشآت بدون تراخيص، و443 محضر إشغال طريق، و71 محضر مضبوطات متنوعة، بالإضافة إلى حملات متنوعة تضمنت تنفيذ 15 قرار غلق لمحال تجارية بمدينة أرمنت، ورفع أشغالات بمدينة أسنا.

وفي الدقهلية، قرر المحافظ غلق 4 صيدليات إداريًا لمدة شهر لممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئولا، موجها بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

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