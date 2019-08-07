الجيزة: حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي إلا بتصريح من الطب البيطري

أصدرت محافظة الجيزة قرارا بحظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، فيما يحصل من المخالف لذلك القرار مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد المبلغ المشار إليه مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.



وقال المحافظ - في بيان له اليوم - إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، مؤكدا وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.



وأكد أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وعضوية مديري مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وشئون البيئة والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال، وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.



وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.



وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن إقامة 66 منفذا لبيع اللحوم الطازجة البلدي والسوداني والضأن بأسعار مخفضة، كما تم حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالمحافظة.