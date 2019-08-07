ميلان يتعاقد مع ليو دوارتي مدافع فلامنجو البرازيلي

تعاقد نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، مع المدافع البرازيلي ليو دوارتي لاعب فريق فلامنجو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأدرج موقع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اسم اللاعب في قائمة ميلان للموسم الجديد، ليؤكد انضمامه بشكل رسمي للنادي، رغم أن ميلان لم يعلن عن الصفقة حتى الآن.

ويسعى ميلان لتدعيم صفوفه بشكل جيد استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، ولإعادة الفريق إلى منصات التتويج الغائب عنها منذ فترة طويلة.