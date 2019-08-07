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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 671 جنيهًا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:48 م
جريدة الدستور
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ارتفعت أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة باستمرار ارتفاعه في الأسواق العالمية مع لجوء المستثمرين للمعدن النفيس كملاذ آمن، وسط استمرار التوترات وتصاعد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأشار إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية- في تصريحات اليوم- إلى أن عيار 21 سجل نحو 671 جنيها، وسجل عيار 18 سعر 7. 583 جنيه، وسجل عيار 24 نحو 25. 778 جنيه، فيما سجل جنيه الذهب نحو 5448 جنيها.

وتوقع واصف استمرار ارتفاع المعدن الأصفر خلال الفترة المقبل مع زيادة إقبال المستثمرين على الشراء باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار، موضحا أن السوق المحلية تشهد حاليا تراجعا في حركة البيع والشراء بنحو 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعالميا.. ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 1.13% ليتداول عند 1505.50 ليبقى فوق مستوى 1500 نقطة، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.99% ليصل إلى 1461.51 دولار للأوقية.

وقال بنك الشعب الصيني، في بيان في وقت سابق اليوم: "إن الولايات المتحدة تتجاهل الحقائق وتضع الصين على نحو غير معقول تحت عنوان (المتلاعبين بالعملات)، وهو سلوك يضر بالآخرين وأنفسهم".

وجاء هذا البيان بعد أن وصفت الولايات المتحدة الصين بأنها "متلاعبة بالعملة" في أعقاب قرار بنك الصين الشعبي بالسماح لليوان بانخفاض دون 7 يوان للدولار أمس الأول الإثنين.

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