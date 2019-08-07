مناظرة النيابة لجثة عامل منتحر في المرج

كشفت مناظرة نيابة المرج، منذ قليل، لجثة عامل انتحر شنقا داخل شقته بسبب مروره بأزمة نفسية، عن وجود تجمع دموى حول عنق المتوفي نتيجة الشنق.



وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقى قسم شرطة المرج بلاغا، يفيد بانتحار عامل داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات، أن المتوفى صنع لنفسه مشنقة داخل غرفته، وانتحر بسبب مرورة بأزمة نفسية سيئة، ولا يوجد فى الحادث شبهة جنائية.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.