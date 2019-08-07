الخارجية البحرينية تدين التفجير الإرهابي بكابول

أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في مدينة كابول بأفغانستان، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة أكثر من 100، بينهم نساء وأطفال

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأربعاء - تضامن مملكة البحرين مع أفغانستان ضد العنف والتطرف والإرهاب، ورفضها التام لكل صوره وأشكاله.



وأعربت عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، داعية المجتمع الدولي لتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب في كل صوره وأشكاله.