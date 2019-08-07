حبس عاطلين شرعا في سرقة أجنبي بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الأربعاء، بحبس عاطلين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية أثناء شروعهما في سرقة أجنبي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



البداية أثناء مرور قوة تابعة لمباحث قسم شرطة حلوان، لملاحظة الحالة الأمنية، فتمكنت من ضبط مسجلين خطر، مطلوب التنفيذ عليهما في قضيتين، وشروعهما في سرقة هاتف محمول بالإكراه من أجنبي.



بسؤال المجني عليه قرر بسابقة تعرفه على المتهمين، واستدراجهما له إلى محل الواقعة وفور وصوله تعديا عليه بالضرب في محاولة لسرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه.



وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.