ارتفاع حصيلة تفجير كابول إلى 159 قتيلا ومصابا

أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع بالعاصمة كابول إلى 14 قتيلا و145 مصابا.



وأوضح نائب وزير الداخلية خوشال سادات أن 92 من المصابين من المدنيين، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه.بي.سي." الأمريكية.



وكانت جماعة "طالبان" الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مركزا لتجنيد قوات الأمن الأفغانية في وقت سابق اليوم.