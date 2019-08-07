الأزهر يكرم أوائل معهد العلوم الإسلامية.. غدًا

يقيم الأزهر الشريف، غدًا الخميس، احتفالًا لتكريم أوائل معهد العلوم الإسلامية، ولقاءً تعريفيًا بالمعهد لطلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية التابعين لمنطقة القاهرة، بحضور فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في تمام الساعة العاشرة ونصف، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.



يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين، تحفيزًا لهم على التفوق، وحثهم على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد والعمل والبناء، ويتبنى الأزهر خلال الفترة الأخيرة استراتيجية جديدة مع طلابه وأبنائه الدارسين، تهدف إلى تعميق جسور التواصل بينه وبين أبنائه الدراسين.

