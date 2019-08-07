مذكرة برلمانية للتحقيق مع "57 3 57" لرفضه استقبال أطفال الأورام

توجهت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بمذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، للتحقيق مع مسئولي مستشفى "57 3 57" لعلاج سرطان الأطفال، بعد رفضه استقبال الأطفال الذين تم إخلاؤهم من المعهد القومي للأورام إثر التفجير الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد.



وقالت "الشبراوي" في مذكرتها: "في الوقت الذي ظهر فيه المعدن الأصيل للشعب المصري، وتكاتف الجميع، كل في مجاله واستطاعته، لتقديم يد العون والمساعدة، والوقوف بجانب مرضى المعهد القومي للأورام، تعنت مجلس إدارة مستشفى 57 3 57، والذي يبعد عن المعهد 5 دقائق فقط، وأغلق الباب ورفض استقبال أطفال معهد الأورام".



وتساءلت: "إلى متى سيستمر تجاهل المخالفات التي يرتكبها مستشفى 57 3 57، الجميع تحدث عن أن هناك مخالفات مالية جسيمة مدعومة بالأوراق والمستندات، فضلًا عن أن هناك تعنتا تجاه استقبال أطفالنا ممن لا حول لهم ولا قوة، فبدون واسطة لا يمكنهم تلقي العلاج بالمستشفى، مشددة على أن ما حدث مؤخرًا من جانب المستشفى، لا بد من حساب وعقاب عسير للمسئولين القائمين عليه.