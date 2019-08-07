"توفيق" يهنئ وزير الدفاع بمناسبة عيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الأربعاء، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة عيد الأضحى.



وجاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، ونحن إذ نستوحى من هذه المناسبة المباركة معانى الاحتفاء والثواب لقيم التضحية والفداء والعطاء، نستخلص اليقين الذي يدفعنا لإنجاز مستهدفات مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والازدهار والرخاء، من خلال العمل الجاد والمثابرة ومواجهة التحديات، والسعى نحو المزيد من التكاتف والتلاحم لتبقى مصر الكنانة أبد الدهر، بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة كريمة آمنة".