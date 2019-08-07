وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الأربعاء، ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة عيد الأضحى.



وجاء فى البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات، وأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبرًا للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة، سائلين المولى -عز وجل- أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة العربية والإسلامية".