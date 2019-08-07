براءة طالب وعامل من الاتجار في "الأستروكس" ببولاق

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، ببراءة طالب وعامل من تهمة الاتجار في المواد المخدرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، محمود القرموطي.



وأسندت النيابة العامة في الجناية رقم 46453 لسنة 2018 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 6177 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "حسن. ع"، و"زياد. ا"، تهمة إحراز مخدر من الأستروكس، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.