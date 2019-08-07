ضبط 11 طن لحوم مجهولة المصدر فى عابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الأربعاء، من ضبط 11 طن لحوم وكبدة مجهولة المصدر داخل ثلاجة في عابدين.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالعاصمة بقيادة العميد محمد رجائي، مدير الإدارة من ضبط مسئول ثلاجة؛ لتخزينه كميات كبيرة من اللحوم والكبدة المستوردة قدرها 11 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية وبها تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، بمنطقة عابدين.



وتم ضبط كمية من الملصقات قدرها 7000 ملصق غير مدون عليها تاريخ الإنتاج، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيقات.