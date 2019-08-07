مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة بدائرى البساتين

لقى شاب مصرعه، الأربعاء، حيث صدمته سيارة مسرعة أثناء عبور الطريق بدائرى البساتين.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة على الطريق الدائرى بمنطقة البساتين تفيد بوجود متوفٍ.



انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المتوفي الطريق صدمتة سيارة مسرعة ولقى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.