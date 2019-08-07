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رياضة

سبب غياب مودريتش عن ريال مدريد خلال لقاء ريد بول

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:29 م
جريدة الدستور
وكالات
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استبعد المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، عددا من اللاعبين من القائمة الأساسية لفريق ريال مدريد التي ستخوض اللقاء الودي السادس العديد من اللاعبين الكبار من القائمة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام رحيل بعضًا من هؤلاء خلال الأيام القادمة.

وقرر المدرب زين الدين زيدان استبعاد ماريانو، خاميس رودريجيز وجاريث بيل من قائمته للمباراة أمام ريد بول سالزبورج في النمسا هذا اليوم، فيما كانت المفاجأة الكبرى بغياب الكرواتي لوكا مودريتش بقرار فني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللاعب مودريتش لا يعاني من أي إصابة على الإطلاق، وقد تساءلت عن أسباب هذا القرار المفاجئ وهل يمكن أن يكون لاعب خط الوسط المخضرم على وشك المغادرة خلال الأيام القادمة.

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