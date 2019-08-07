البابا تواضروس يهنئ رئيسي الوزراء والنواب بعيد الأضحى

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، برقيتي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وجاء في نص البرقية التي أرسلها لرئيس مجلس الوزراء: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، أن أهنئ سيادتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن يوفق جهودكم المخلصة لدفع عجلة التنمية والإنتاج، لبناء مستقبل مشرق، يليق بمصرنا الغالية".



وأضاف في برقية رئيس مجلس النواب "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ سيادتكم وأعضاء مجلسكم الموقر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن يوفق جهودكم المخلصة في إنجاز كل تطلعات الشعب المصري على المستوى النيابي والتشريعي، بما يدعم دفع عجلة التنمية ويحقق لكل أطياف الشعب التقدم والرخاء واللحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا العزيز".