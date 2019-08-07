إجهاض صفقة انتقال إريكسن إلى مان يونايتد

اقتربت صفقة انتقال النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام، إلى مان يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية، من الإجهاض بسبب التوتر الجاري قبل إغلاق فترة الانتقالات بأيام قليلة.



وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن المفاوضات بين مانشستر يونايتد ولاعب خط وسط توتنهام هوتسبير، توقفت بشكل مفاجئ، لأن مسئولي الشياطين الحمر يعتقدون أن إريكسن يُريد الانتقال إلى ريال مدريد فقط.



ولأن العقد الذي يربط بينهما سينتهي خلال الصيف القادم، كانت إدارة توتنهام هوتسبير مستعدة لبيع إريكسن هذا الصيف وكانت هناك محادثات مع ريال مدريد في وقت سابق.



وأوضحت الشبكة المذكورة: "كريستيان إريكسن لم ينتقل إلى ريال مدريد بسبب رغبة زين الدين زيدان في التوقيع مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بدلًا من جلب الدنماركي".



وتستمر مفاوضات اليونايتد حول جلب لاعبين آخرين ولكن من المحتمل عدم تعاقد النادي مع أي اسم جديد، لأن المدرب أولي جنار سولشاير راضٍ إن انتهى سوق النادي الأحمر بهذا الشكل.