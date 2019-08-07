بمناسبة عيد الأضحى.. وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الأربعاء، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يهنئه بمناسبة عيد الأضحى.



وجاء بالبرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الغراء، التى نستقى منها قيم السمو والرفعة والنقاء، والمقاصد السامية لمعانى العطاء والتضحية والفداء، فإننا نتوجه للمولى جل فى علاه بالدعاء، أن يجعله عيدًا مباركًا تتجدد فيه طاقات العمل والبناء، لترتقى مسيرة مصرنا الغالية إلى العلياء، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات".