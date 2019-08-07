كفرالشيخ: تحصين أكثر من 206 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

قال محافظ كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، إنه تم تحصين 206 آلاف و963 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حتى الآن، وذلك منذ بداية الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية التي شهدتها قرى ومراكز المحافظة؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية بالمحافظة.



وأضاف المحافظ- في تصريح اليوم- الأربعاء- أنه تم تنظيم هذه الحملة تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم حامد أبوإسماعيل، وكيل الوزارة ومدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وبمشاركة الإدارات المختصة موضحًا استمرار جهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة؛ لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.



من جهته، قال وكيل الوزارة ومدير عام الطب البيطري بالمحافظة الدكتور عبدالحكيم أبوإسماعيل "إنه منذ بداية عمل الحملة وحتى الآن تم تحصين 135 ألفًا و204 رءوس أبقار، و64 ألفًا و89 رأس جاموس، و7670 رأس أغنام وماعز".



وأضاف "أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة؛ لتحقيق أهداف الحملة، حيث يتم تحصين الماشية من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين واحدة للترقيم وأخرى للتحصين".



وأشاد بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة؛ نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات.