سقوط صاحب شركة هارب من 207 سنوات سجن في النزهة

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من ضبط صاحب شركة هارب من تنفيذ أحكام بالسجن لمدة 207 سنوات في النزهة.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث النزهة من ضبط صاحب شركة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 69 حكم حبس جزئي صادرة ضده في قضايا "شيكات" بإجمالي عقوبات بلغت 207 سنوات حبس.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.