سقوط صاحب شركة هارب من 207 سنوات سجن في النزهة
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:17 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من ضبط صاحب شركة هارب من تنفيذ أحكام بالسجن لمدة 207 سنوات في النزهة.
تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث النزهة من ضبط صاحب شركة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 69 حكم حبس جزئي صادرة ضده في قضايا "شيكات" بإجمالي عقوبات بلغت 207 سنوات حبس.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.
تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث النزهة من ضبط صاحب شركة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 69 حكم حبس جزئي صادرة ضده في قضايا "شيكات" بإجمالي عقوبات بلغت 207 سنوات حبس.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.
منذ حوالي 23 ساعة
7asry رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية| بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019
منذ يوم