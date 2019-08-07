ضبط صاحب شركة هارب من تنفيذ 76 حكمًا فى الوايلى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، القبض على صاحب شركة هارب من تنفيذ أحكام بإحمالي 16 سنة سجنًا، ومليوني جنيه غرامات في الوايلي.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث الوايلي من ضبط صاحب شركة مقاولات، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 76 حكم حبس جزئى صادرة ضده فى قضايا "مبانى، سرقة تيار كهربائى"، بإجمالي عقوبات بلغت 16 سنة حبس، وغرامات مالية مستحقة بقيمة مليونين و240 ألف جنيه.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.