مسئول بريطانى: إتمام "بريكست" دون اتفاق يضر أمننا

قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، نيل باسو، إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق، من شأنه الإضرار بأمنها وسلامتها.



وأضاف باسو - حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أن بلاده قد تفقد إمكانية الوصول إلى أدوات مكافحة الجريمة الرئيسية في البلاد؛ مثل أوامر الاعتقال الأوروبية، والوصول السريع إلى قاعدة بيانات استخباراتية.



وأعرب المسئول البريطاني عن بالغ قلقه إزاء فقدان أدوات مكافحة الجريمة الرئيسية في بده، موضحا أن أمن وسلامة بريطانيا سيتعرضان للضرر في حال عدم التوصل لاتفاق وعدم وجود قدر كاف من التخطيط والإعداد الجيد لذلك.



وأشار إلى أن إتمام "بريكست" دون اتفاق يعني العودة إلى تحذيرات الشرطة الدولية (الإنتربول) واعتماد بريطانيا على (الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لعام 1957)؛ والتي بموجبها قد يستغرق الأمر سنوات لإعادة مشتبه به إلى بلده، بدلا عن ستة أسابيع حاليا، بموجب أمر الاعتقال الأوروبي.