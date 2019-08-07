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رياضة

اللجنة الأولمبية الدولية تنذر إيطاليا بالاستبعاد من الألعاب

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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وجهت اللجنة الأولمبية الدولية رسالة تحذيرية إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية على خلفية مشروع قانون من شأنه تقويض استقلاليتها، ويمكن أن يؤدي على الأقل إلى استبعاد إيطاليا عن الألعاب الأولمبية.

وكشفت صحيفة "كورييري دي لا سيرا" عن رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، عبرت فيها اللجنة الأولمبية الدولية عن "قلقها الشديد" من مشروع مرسوم - قانون الذي في حال الموافقة عليه، "سيؤثر بشكل واضح على استقلالية اللجنة الأولمبية الإيطالية".

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن "الانتماء إلى الحركة الأولمبية يفرض الامتثال بالميثاق الأولمبي"، معتبرة أن اعتماد هذا النص سيؤدي إلى عدم تتطابق اللجنة الوطنية "مع مبادىء الميثاق الأولمبي".

واقترح جيمس ماكلاود مدير العلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية، في رسالته الموجهة إلى جوفاني مالاغو رئيس اللجنة الإيطالية تعديلات على مشروع المرسوم، مشددا على أنه لا ينبغي "اعادة تنظيم اللجنة الوطنية بقرارات أحادية من جانب الحكومة"، على النحو المنصوص عليه في النص الاصلي.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية ايضا انها مستعدة لعقد اجتماع "هذا الاسبوع" مع نظيرتها الايطالية في لوزان من اجل "المساعدة على حل هذه المسألة".

وقال مصدر مقرب من الملف بعد اتصال من وكالة فرانس برس ان "الوضع معقد".

وذكرت اللجنة الاولمبية الدولية بما تنص عليه المادة 27.9 من الميثاق الأولمبي التي تعتبر أنه في حالة انتهاك الميثاق، يجوز للمجلس التنفيذي للجنة الدولية "اتخاذ جميع القرارات المناسبة لحماية الحركة الاولمبية في بلد اللجنة الاولمبية الوطنية، قد تصل إلى حد تعليق أو سحب الاعتراف باللجنة الوطنية"، إذا كان الدستور، أو التشريع، أو اللوائح الأخرى المعمول بها في هذه الدولة، أو أي عمل صادر عن وكالة حكومية أو أي كيان آخر لها تأثير "إعاقة نشاط اللجنة الأولمبية الوطنية".

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