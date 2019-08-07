"دراسات الإسكندرية"ينظم ورشة عمل حول المباني التراثية

ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان "الربط بين التصميم الداخلي والخارجي للمباني التراثية بالإسكندرية"، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الجاري.



تتناول الورشة، مقدمة عن تاريخ وحضارة الإسكندرية ونبذة عن تراثها المعماري، وكذلك مبادئ وأسس التصميم الداخلي، والاتجاهات والطرز المختلفة للتصميم الداخلي، كما تتضمن الورشة كيفية ابتكار تصميمات ذات فكر يعتمد على الربط بين التصميم الداخلي والخارجي للمباني التراثية بالإسكندرية.



ويقوم بالتدريب في الورشة الدكتور مينا نادر، مصمم جرافيك بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، وحاصل على دكتوراة في إعادة توظيف الحيزات الداخلية للمباني التراثية بالإسكندرية.



تأتي الورشة في إطار اهتمام مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بدراسة الإسكندرية في جميع العصور، من كافة المجالات الثقافية مثل التراث الملموس وغير الملموس والآثار والفنون، بالإضافة إلى دراسة الوضع الراهن للمدينة في القطاعات التنموية المختلفة كالمواصلات والإسكان والزراعة والصناعة، وأيضًا دراسة مستقبل المدينة وامتداداتها العمرانية.