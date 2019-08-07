كشف غموض السطو المسلح على محطة وقود في الأهرام

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الأربعاء، في ضبط تشكيل عصابي سرق محطة وقود واستولي على أكثر من 350 ألف جنيه، في الأهرام.



تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بسرقة محطة وقود بطريق المنصورية - كفر الجبل.



وتبين تهديد 5 مجهولين يستقلون سيارة ملاكى مُلثمين بحوزتهم 3 بنادق خرطوش، العاملين بالمحطة وإصطحابهم إلى داخل غرفة والاستيلاء منهم على مفتاح الخزينة وسرقة مبلغ 350 ألف جنيه من داخلها، وهاتفان محمول، حافظة نقود بداخلها مبلغ 600 جنيه، وفروا هاربين.



تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 8 متهمين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 111 ألف جنيه، 7 هواتف محمول.



بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقرروا بإتفاقهم على سرقة المحطة، فجهز اثنين منهم الأسلحة النارية "3 بنادق خرطوش" وسرقوا السيارة من مالكها حال تواجده بشارع العروبة بالطالبية.



وتبين إخفاء أحدهم بندقيتان خرطوش طرف عامل بمزرعة كائنة بكفر المنسى - تم ضبطه- وأرشد عن الأسلحة النارية و21 طلقة لذات العيار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.