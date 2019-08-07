السيسى يتفقد معامل الجودة بمجمع الأسمدة الفوسفاتية

يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعامل الرئيسية الفنية للجودة بمجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركات صينية، طبقا للمواصفة العالمية لجودة المعامل أيزو 1725.



وتم إنشاء تلك المعامل بهدف متابعة التحاليل الكيميائية لسير العملية الإنتاجية، وذلك اعتبارا من دخول المواد الخام، ووصولا للمنتج النهائي؛ للتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية المصرية العالمية، والمتابعة الدورية للمعامل الفرعية، حيث تم تجهيز كل قطاع من قطاعات المجمع، بمعمل فرعي لمتابعة نتائجه علي مدار الساعة.



وتضم المعامل: معمل التحليل، الذي تم تجهيزه بجهاز التحاليل الطبي بقياس عناصر الجدول الطبي، خاصة العناصر الثقيلة، وتم تزويده بوحدة إنتاج مياه عالية النقاوة، وتم تجهيز معمل تحاليل المياه بالتعاون مع جميع عينات المياه، اعتبارا من عينات الشرب ووصولا إلى عينات مياه الصرف الصناعي.



كما تضم المعامل الرئيسية الفنية للجودة بمجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة: معمل تحليل أحماض الفسفوريك، وتم تجهيزه لمتابعة المراحل الإنتاجية لحامض الفسفوريك اعتبارا من خام الفوسفات ووصولا إلى إنتاج أحماض الفسفوريك، وتم تجهيزه بأجهزة الفلورايد وأجهزة قياس الخواص الطبيعية والفيزيائية لأحماض الفسفوريك وجهاز التحليل الطيفي.