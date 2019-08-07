السيسي يستمع إلى شرح مفصل من قائد غرفة التحكم بمجمع الأسمدة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، واستمع إلى شرح مفصل من قائد غرفة التحكم الرئيسية للمجمع العقيد أحمد فاروق محمد عن سير العمل داخل المجمع، مشيرًا إلى أن الغرفة المركزية تتابع سير العملية الإنتاجية داخل قطاعات المجمع بالكامل.



وأوضح العقيد أحمد فاروق أنه يوجد بكل مصنع غرفة تحكم فرعية بإجمالي 9 غرف تحكم، مشيرًا إلى أن خمسة كيميائيين ومهندس مراقبة وتشغيل كاميرات، يعملون داخل الغرفة الرئيسية، لافتًا إلى أن المهندس الكيمائي الأول يقوم بمتابعة سير العملية الإنتاجية داخل مصانع حامض الكبريتيك المركز بإجمالي طاقة سنوية مليون و250 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى توليد وحدتي طاقة كهربائية بقدرة 46 ميجاوات ساعة.



وأشار إلى أن الكيميائي الثاني يقوم بمتابعة سير العملية الإنتاجية داخل مصانع حامض الفوسفوريك التجاري بإجمالي طاقة سنوية 800 ألف سنويًا، مضيفًا أن الكيميائي الثالث يتابع سير العملية الإنتاجية داخل مصانع الفوسفوريك النقي بطاقة إنتاج سنويًا 150 ألف طن، كما يقوم الرابع بمتابعة العمل في مصانع الأسمدة المحببة بطاقة إنتاج 650 ألف طن سنويًا، فضلًا عن قيام الكيميائي الخامس بمتابعة العمل داخل مصنع الأسمدة الذوابة بطاقة إنتاج تصل إلى 100 ألف طن سنويًا.