حملات مكثفة على الأسواق في الأقصر

شنت مباحث التموين خلال الفترة الماضية العديد من الحملات التفتيشية على المحال التجارية، والتى أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، وذلك لضبط الأسواق قبل حلول عيد الأضحى المبارك، فى إطار استمرار جهود مباحث التموين لضبط الأسواق، وضمان جودة وأسعار السلع المقدمة للمواطنين.



وأوضح العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين أنه تم تحرير 355 قضية متنوعة تتضمن 13 قضية سلع منتهية الصلاحية، و186 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و14 قضية تراخيص، 91 قضية شهادات صحية، 6 قضايا تجميع دقيق بلدى مدعم باجمالى 1.100 طن، و10 قضايا مضبوطات بدون فواتير، وقضية سلع مجهولة المصدر، و22 قضية عدم ممارسة النشاط، وقضية تجميع 40 كيلو سكر تموينى، و6 قضايا ذبح خارج السلخانة، وقضيتان تصرف في حصة مخبز بأجمالى 375 كيلو دقيق، وقضية عدم وجود سجل 21 بترول، قضية خبز ناقص الوزن، قضية تجميع زيت تموينى باجمالى 22 كيلو، وبذلك تكون بلغت حجم المضبوطات 1.848 طن مضبوطات متنوعة.



وأكد فضل أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات التفتيشية على كافة مراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط اللازم بالأسواق.