"الداخلية" تضبط 102 قضية ابتزاز مالى عبر الإنترنت

تمكن ضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من ضبط 102 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال أسبوع.



أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - خلال أسبوع - عن ضبط 102 قضية "ابتزاز وتهديد - سب وقذف وتشهير - اختراق وسرقة حسابات - انتحال صفة - نصب على المواطنين - ترويج لبيع أدوية مستوردة" عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالي 103 صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى و102 متهم.



يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كل قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.