وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الأربعاء، برقية تهنئة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.



جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعًا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية، ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد فى سبيل رفعة الوطن وعزته، مبتهلين إليه جل وعلا، أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا المصرى العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية".