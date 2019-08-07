الأورمان تجهز 15 عروسة وتوزع أضاحي بـ400 ألف جنيه بمطروح

قال مدير المشروعات بجمعية الأورمان في مطروح أحمد الدسوقي، إنه يتم تجهيز 15 عروسة، بالإضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين بالمحافظة بقيمة إجمالية تصل إلى 400 ألف جنيه.



وأضاف دسوقي - في بيان اليوم الأربعاء - أنه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح يتم تجهيز 15 عروسة من الأيتام وغير القادرات من المحافظة، بتكلفة تصل إلى 150 ألف جنيه بواقع 10 آلاف جنيه لكل عروسة.



وأوضح أنه سيتم توزيع لحوم 10 عجول أضاحي على مراكز المحافظة للفئات المستحقة، بتكلفة 250 ألف جنيه.



من جانبه، قدم محافظ مطروح مجدي الغرابلي الشكر لجمعية الأورمان على دورها الاجتماعي والمشاركة في تقديم المساعدات لغير القادرين من أبناء المحافظة في إطار الحرص على تأكيد المسئولية المجتمعية للجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني الجادة في خدمة المواطنين.