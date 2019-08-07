تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الأربعاء، تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن وتتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينتين وغادرته 3 سفن وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 3 سفن.



وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل أيضًا سفينة بضائع عامة وهي السفينة (MARMARA) وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 96 مترًا وغاطسها 5 أمتار؛ لشحن 3200 طن صودا كاوية من الميناء، بينما غادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة 4 سفن.



وأِشارت إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من الميناء.