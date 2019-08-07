استقرار سعر اليورو بمستهل تعاملات اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبي، خلال التعاملات الصباحية، الأربعاء، في تحديثات البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك المركزي:

18.30 جنيه للشراء.

18.44جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:

18.33 جنيه للشراء.

19.49 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك مصر:

18.33 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك البركة:

18.24 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:

18.30 جنيه للشراء.

18.45 جنيه للبيع.



سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:

18.50 جنيه للشراء.

18.55 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك الإسكندرية:

18.28 جنيه للشراء.

18.45 جنيه للبيع.