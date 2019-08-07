استقرار سعر اليورو بمستهل تعاملات اليوم
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:16 ص
هويدا سعيد - أسماء إبراهيمطباعة
استقر سعر اليورو الأوروبي، خلال التعاملات الصباحية، الأربعاء، في تحديثات البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي:
18.30 جنيه للشراء.
18.44جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
18.33 جنيه للشراء.
19.49 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر:
18.33 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
18.24 جنيه للشراء.
18.54 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:
18.30 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:
18.50 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.28 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي:
18.30 جنيه للشراء.
18.44جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
18.33 جنيه للشراء.
19.49 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر:
18.33 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
18.24 جنيه للشراء.
18.54 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:
18.30 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:
18.50 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.28 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.
منذ حوالي 21 ساعة