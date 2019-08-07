تجديد حبس متهم بسرقة مخزن تكييفات في مدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، المنعقدة بالحي السابع، الأربعاء، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة أجهزة تكييف من مخزن إحدى الشركات.



اعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة، وأنه سرق المخزن بأسلوب كسر الأقفال، واستأجر سيارة نقل بعدما أوهم قائدها بأنه يمتلك مخزن به تكييفات ويريد نقلها لمكان أخر.



وأضاف المتهم في اعترافاته أنه ارتكب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط أجهزة التكييف المستولى عليهم بمسكنه، وتصرفه بالبيع في جهاز تكييف لأحد الأشخاص، وضبط مبلغ مالي 50 ألف جنيه متحصلات بيع المسروقات.



باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.