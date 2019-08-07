تجديد حبس عاطلين سرقا مخزن زجاج فى الوايلى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي، الأربعاء، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مخزن زجاج.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من صاحب مخزن زجاج يفيد باكتشافه سرقة 4 مفصلات، 66 مفصلة كالون، شنيور، من داخل المخزن ملكه.



انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما عتلة حديدية.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.