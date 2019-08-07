تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.



وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% رابحًا 14.140 نقطة ليصل إلى مستوى 6100.65 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحًا 23.720 نقطة ليصل إلى مستوى 6730.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% خاسرًا 5.420 نقطة ليصل إلى مستوى 4861 نقطة.



وتم التداول بمستهل التعاملات على 71.9 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون دينار كويتى عبر 3602 صفقة.



وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%.



وجاء سهم "كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.89%، تلاه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7%، ثم مجموعة أسس القابضة بنسبة 6.11%، فيما تصدر سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.67% ثم شركة سنام العقارية بنسبة 10%، ثم شركة منازل القابضة بنسبة 7.41%.