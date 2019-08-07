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مصر

اللواء مصطفى أمين: مجمع الأسمدة الفوسفاتية سيوفر 1500 فرصة عمل

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:02 ص
اللواء مصطفى أمين
اللواء مصطفى أمين
الدستور
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كشف اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، عن توفير فرص عمل كبيرة للشباب جراء افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخن، اليوم الأربعاء.

وأضاف اللواء مصطفى أمين خلال كلمته فى افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن من المشروعات الكبرى التى نفذها الجهاز، إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة فى مجال إنتاج الأسمدة والكيماويات، وتنفيذ المشروعات الزراعية والصناعية.

وأوضح اللواء مصطفى أمين، أنه تم تنفيذ مجمعين فى مجال إنتاج الأسمدة والكيماويات وهم مجمع كوم أشفين فى محافظة الفيوم، والذى يضم 9 مصانع تنتج الأحماض والأسمدة والشبة السائلة والصلبة بـ1.2 مليون طن سنويا، ومجمع أبور رواش بمحافظة الجيزة، والذى يضم 17 مصنعا من الأسمدة والمبيدات وبعض الغازات، لافتا إلى أن الجهاز خطط لإنشاء 3 مجمعات صناعية كبرى منها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والذى يضم 9 مصانع على مساحة 400 فدان، بجانب مجمع الأسمدة الأزوتية الذى يقام على مساحة 100 فدان، والمقرر الانتهاء منه فى شهر أبريل 2022، بالإضافة إلى المجمع الثالث مجمع الغازات الطبيعية، والذى يقام على مساحة 50 ألف فدان.

وكشف اللواء مصطفى أمين، إلى أن الهدف من هذه المشروعات العملاقة هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة المختلفة، وتوفير العملات الحرة من خلال التصدير والحد من الاستيراد، وتوفير الآفة من فرص العمل، حيث يوفر مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة 1500 فرصة عمل مباشرة للشباب من مختلف التخصصات.

واختتم قائلا: "هذا المشروع كما أشار الرئيس السيسى من قبل خلال مؤتمر الشباب بمحافظة الإسماعيلية، يحتاج إلى 7 سنوات ليتم تنفيذه على الوجه الأكمل، ولكن من خلال العمل الجاد المتميز تم إنجازه فى 36 شهرا فقط بالتعاون مع بعض الشركات العالمية المتخصصة والشركات المصرية المميزة، والتعاون البناء من أجهزة الدولة، حتى تم الانتهاء من هذا المشروع العملاق بشكل كامل.

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